Wegen stetig steigender Nachfrage erweitert der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) im gerade erst begonnenen neuen Jahr sein Sportangebot. In einem neuen Kurs der Abteilung Turnen wird es sich da schon bald ganz um das Thema Aerobic drehen. Dieser Aerobic-Kurs beinhaltet dann ein dynamisches Körpertraining mit rhythmischen Bewegungen, natürlich zu passender Musik.

Aerobic kurbelt die Fettverbrennung an und fördert den Stressabbau. Im neuen NTV-Kurs werden die Grundelemente auch zielgerichtet Ausdauer und Koordination fördern. Selbstverständlich soll dabei aber auch der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz kommen.

Als Kursleiterin steht dem Verein Frau Sonja Kipper zur Verfügung, die bereits seit einigen Jahren erfolgreiche und beliebte NTV-Kurse zu "Fitness Komplett" anbietet.

Wer gerne mal beim NTV-Aerobic „reinschnuppern“ möchte, kann dies vollkommen unverbindlich tun und ist für ein Probetraining, mittwochs von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr, in die Sporthalle an der Hohenbruchstraße im Nevigeser Siepen eingeladen. Und da die Stadt Velbert die Siepener Halle, nach Winterpause und erfolgreichen Reparaturmaßnahmen, aktuell auch gerade wieder zur Benutzung freigegeben hat, kann das erste neue NTV-Aerobic-Training auch schon am kommenden Mittwoch (19. Januar 2022) stattfinden. Voraussetzung zur Teilnahme in aktueller Corona-Zeit ist aber natürlich die Einhaltung der vorgeschriebenen "2G-plus-Regeln".