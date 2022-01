Zur Teamverstärkung seiner Trainer-, Übungsleiter- und Gruppenhelfer*innen, aber auch für Abteilungs- und Vorstandsaufgaben, ist der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) ständig auf der Suche nach qualifizierten Frauen und Männern, die interessiert sind an einer eigenverantwortlichen Leitung verschiedener Aufgaben mit sportlichem und sozialem Engagement im NTV. Bei weitestgehend selbständiger Aufgabengestaltung, unterstützt aber auch von einem kollegialen Vereinsteam engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entlohnt mit angemessenen Aufwandsentschädigungen, bietet der NTV kontinuierlich viele interessante Betätigungsfelder in seiner gemeinnützigen Vereinsarbeit im Breiten-, Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Seniorensport.

Aktuell und zuallererst ist man dabei aber ganz konkret auf der Suche nach einer neuen Übungsleitung für die NTV-Sportgruppen im Eltern-Kind-Turnen, die sich montags in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr, in der Siepener Sporthalle an der Hohenbruchstraße, und mittwochs, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, in der Nevigeser Sporthalle an der Tönisheider Straße treffen, um dort Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren, zusammen mit einem Elternteil oder auch mit Oma oder Opa, in spielerischer Weise erste Kontakte und persönliche Erfahrungen mit dem Sport zu ermöglichen.

Die gleiche Suche gilt aber auch für die zwei Tanzgruppen des Vereins, die als "Diamond Girls" und "Dynamites" trainieren. Auch hier wäre man über personelle Unterstützung durch neue Übungsleiter*innen und Helfer*innen sehr erfreut.

Bewerbungen und Anfragen von Interessierten zur Mitarbeit in seinem Vereinsteam nimmt der NTV-Vorstand ( Telefon/Telefax: 02053/3100 - Anrufbeantworter / Mail: vorstand@nevigesertv.de ) in seinen wöchentlichen Bürostunden ( jeden Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im NTV-Geschäftszimmer, Im Koven 4, 42553 Velbert-Neviges ), sehr gerne entgegen.

Als persönliche Ansprechpartnerin, für spezielle Fragen und Details, steht für Interessierte die Geschäftsführerin des NTV, Frau Claudia Freund ( Erreichbarkeiten auf der NTV-Homepage: http://www.nevigesertv.de/vorstand ), gerne Rede und Antwort.