Runde zwei der Ex-Pokale 2020, Ex-Königs- und Ex-Adjutrantenpokal wurde am 07.03.2020 auf der Anlage des Schützenverein Kleine Schweiz Tönisheideausgetragen. Bei den ehemaligen Königen fiel der Vogel mit dem 63. Schuss durch Ralf Bovensiepen von der Stange. Die Ex-Adjutanten waren noch Treffsicherer und Hartmut Nettelbeck tat den goldenen Schuss. Nach 41 Schuss war der Vogel weg.

Nächstes und letztes Pokalschießen, traditionell am 1. Mai ab 15:00 Uhr, hier treten die ehemaligen Königinnen, Prinzgemahler und Ehrendamen an. Pokalausgabe erfolgt mit dem Schützenfestausklang am 08. Juni.

Foto: links Ralf Bovensiepen mit dem jüngsten Mitglied der Schützenfamilie, der Enkeltochter