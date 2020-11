Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) verteilt rund um St. Martin 1.000 Weckmänner an Kinder aus Neviges.

Seit vielen Jahrzehnten ist es Tradition, dass die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Neviges einen Martinszug durchführt. Durch die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie ist dies in 2020 nicht möglich. "Wenn der Zug schon ausfallen muss, so wollen wir die Schulen und Kitas des Stadtteiles dennoch mit Weckmännern unterstützen", erläutert Berthold Ufermann, Vorsitzender.

Dem Spendenaufruf der KAB sind so viele Bürger und Unternehmen gefolgt, dass statt der angedachten 450 nun 1.000 kleine Stutenkerle verteilt werden können. "Dieses Zeichen der Solidarität zeigt, dass Teilen - wie St. Martin es vorgelebt hat - auch heute gelebt wird. Vielen Dank für die Unterstützung!"