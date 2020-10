Mehr als 20 Jahre Herbstfreizeit in Schloss Dankern mit dem NTV !

Nach so vielen wunderbaren Jahren von NTV-Herbstferien im Freizeitpark Schloss Dankern, konnte der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) in diesem Jahr dort sein 25. Reise-Jubiläum im niedersächsischen Haren an der Ems feiern. Denn nach intensivem Kontakt und zahlreichen Absprachen mit der Leitung des Freizeitparks und den zuständigen Gesundheitsämtern, konnte der Verein, trotz der sich ständig verändernder Corona-Bedingungen, eine sichere Durchführung der diesjährigen Vereinsreise gerade noch rechtzeitig vor den Herbstferien 2020 bestätigen.

So startete ein Bus am 09. Oktober 2020 am Vereinslokal Seidl in Neviges, um die Reisenden für eine Woche in das – wie viele Kinder und Betreuer/innen sagen – „zweite Zuhause des NTV“ zu bringen. Dieses Jahr unter strenger Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie ausreichend Mund-Nase-Masken im Gepäck, haben 32 Kinder und Jugendliche sowie acht Betreuer, verteilt in sieben Häusern, wieder einmal eine aufregende Woche mit vielseitigem Programm erlebt. Dabei war dem Verein neben vielen Abwechslungen wieder einmal auch gerade die familiäre Atmosphäre der NTV-Reise höchstes Gut.

Bei Sportturnieren, einem Kinobesuch, dem Hochseilgarten oder so manchem "Häuser-Duell", kam auch die individuelle Freizeit der Kids nicht zu kurz. Die Teilnehmer/innen tobten sich im großen Indoor-Spieleland, in Schlauchbootrutschen, auf dem riesigen Waldspielplatz, beim Trampolin springen, am Dankern-See, auf der neuen parkeigenen Achterbahn oder sogar mehrmals im Spaßbad mit seinen fünf Rutschen so richtig aus. Die Abende aber wurden in den gemütlichen Waldhäusern verbracht, in denen sich die Hausbewohner oft zu Spiele-Runden verabredeten.

Bei all diesen Unternehmungen verflog die Zeit natürlich wieder einmal viel zu schnell und so war am letzten Abend sehr oft viel Wehmut bei den NTV-Reisenden zu spüren.

An den müden, oft schlafenden Kindern und Jugendlichen auf der Rückfahrt mit dem Bus, erkannte man dann aber wie immer den "Erfolg" einer gelungenen Ferienwoche in Schloss Dankern. Ganz besonders wichtig aber war, dass alle NTV-Reisenden gesund nach Hause zurückkehrten.

Und beim Rückblick auf die nun leider schon beendete 25. Vereinsfahrt nach Schloss Dankern gibt es auch wirklich keinen Grund traurig zu sein. Denn auch im kommenden Jahr will der NTV in der ersten Herbstferienwoche erneut nach Dankern reisen - dann schon zum 26. Mal. Statt der bisher gewohnten persönlichen Anmeldung in der Geschäftsstelle des NTV, soll die Registrierung für die NTV-Herbst-Freizeit 2021 aber Anfang 2021 erstmalig per Online-Anmeldung stattfinden. Eine genaue Bekanntgabe des Anmeldestarts sowie der konkreten Regularien dazu erfolgt in Kürze in allen Abteilungen des Vereins und natürlich auch auf der Homepage des NTV.

Die Vorfreude vieler NTV-Kids ist heute schon wieder sehr groß!