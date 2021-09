Durch eine Baustelle im Bereich Hohenbruchstraße/Titschenhofer Straße kann der Bürgerbus der Linie 2 momentan nicht die Haltestelle Titschenhofer Straße anfahren.

Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle Florastraße oder Einkaufszentrum zu nutzen. Sobald die Sperrung der Titschenhofer Straße aufgehoben wird, wird der Bürgerbusbetrieb wieder normal stattfinden.

Bürgerbus fährt auch nachmittags

Der Bürgerbus fährt von Montag bis Freitag fahrplanmäßig auch nachmittags.

Helfer gesucht

Nach wie vor sucht der Bürgerbusverein Männer und Frauen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren und als Fahrer beim Bürgerbusverein mitzumachen. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den monatlichen Fahrertreffen im Parkhaus Seidl teilzunehmen und sich zu informieren.

Nächstes Treffen

Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr im Parkhaus Seidl, Bernsaustraße 35 in Neviges, statt. Weitere Infos erteilt der Vorstand des Bürgerbusvereins per E-Mail an gunnar-rother@t-online.de oder finden sich auf der Homepages des Bürgerbusvereins.