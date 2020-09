Lange Zeit stand es immer wieder in Frage, doch jetzt ist es endgültig beschlossen:

Mit dem NTV geht es in den Herbstferien 2020 wieder einmal nach Schloß Dankern !

Auch in den Herbst-Ferien 2020 führt der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) diesmal wieder eine Erlebnisreise für seine Vereinsjugend in den beliebten Freizeitpark im niedersächsischen Haren an der Ems, nahe der deutsch-niederländischen Grenze durch. Damit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des NTV dort in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, denn immerhin geht es für den Verein schon zum 25. Mal in Folge in die Herbstfreizeit nach Schloß Dankern.

Nach intensiven Kontakten und Absprachen der NTV-Verantwortlichen, mit der Freizeitpark-Leitung sowie den Verantwortlichen der zuständigen Gesundheitsämter, können sich alle Reisenden, vor allem aber auch die Eltern der mitreisenden NTV-Kids sicher sein, dass diese Herbstfreizeit unter strenger Beachtung der neuesten Corona-Schutz-Verordnungen der Länder NRW und Niedersachsen stattfinden wird. Hierzu werden Unterbringung und Freizeitgestaltung in nur kleinen Gruppen, aber vor allem natürlich auch eine strenge Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln beitragen - Stichwort: Mund-Nase-Masken nicht vergessen!

Am Freitag, dem 09. Oktober, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, startet die NTV-Vereinsfahrt auf dem großen Parkplatz am Vereinslokal Seidl in Neviges. Die Rückkehr findet eine Woche später, am 16. Oktober 2020, am gleichen Ort statt.

Das Freizeitprogramm der Kids in Dankern werden die NTV-Betreuer natürlich gezielt auf die aktuellen Möglichkeiten zu Corona-Zeiten anpassen, versprechen aber heute schon, dass Spaß und Abwechslung darunter nicht leiden werden.

Aktuell sind nur noch drei Einzelplätze für Spätentschiedene frei, denn die Gesamtzahl von 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 8 Betreuerinnen und Betreuern, die verteilt in 7 gebuchten Häusern wohnen werden, wird in keinem Fall überschritten.

Weitere Auskünfte zur Ferienfreizeit 2020 gibt es bei der Reiseorganisatorin und NTV-Jugendwartin Maike Brummelman (Telefon 0234-5249499 / Email: maike.brummelman@nevigesertv.de). Spezielle Informationsabende für die Eltern der mitreisenden Mädchen und Jungen, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, haben bereits stattgefunden.