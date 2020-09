Verspätet erhielt der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) in diesen Tagen traurige Nachricht vom Tod eines ganz besonderen Vereinsmitglieds.

Herta Fritz verstarb am 13. August 2020 im Alter von 97 Jahren. Wegen der besonderen Umstände, in den aktuellen Corona-Zeiten, wurde sie im engsten Familienkreis zu Grabe getragen.

Herta Fritz - welche eingesessenen Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt kannten das "Nevigeser Urgestein" wohl nicht ? Dabei war die resolute, aber stets freundliche und engagierte Nevigeserin nicht nur aus ihrer beruflichen Schaffenszeit als örtliche Geschäftsfrau bekannt. Viele Menschen in Neviges durften sie hier auch privat und als überzeugtes Mitglied im NTV erleben. Im Verein war sie Jahrzehnte, dabei selbst noch in hohem Alter bis im Jahr 2015, als Turnerin sportlich aktiv. Bis zu ihrem Tod gehörte Herta Fritz dem Verein laut offiziellen Journalen ganze 82 Jahre an. Im Jahr 2018 wurde sie deshalb auch vom NTV für ihre 80-jährige Vereinstreue besonders geehrt. Doch hierbei stellte sich heraus, dass Herta Fritz im NTV tatsächlich schon viel länger aktiv war. Denn bereits mit fünf Jahren begann die damals kleine Herta hier mit dem Turnen, wurde aber in der Vereinschronik, in der Vereinsmitgliedschaft ihrer ganzen Familie, für mehrere Jahre nicht persönlich als Mitglied dokumentiert.

Der NTV hat im vergangenen August seine langjährigste Turnerin verloren.

Herta Fritz gehörte tatsächlich 92 Jahre zur großen NTV-Familie, die nach dem Tod dieser lebenslang sportlichen Frau aktuell um ein ganz besonderes Mitglied trauert.