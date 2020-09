Wie vor ein paar Wochen bereits erstmalig angekündigt, hat sich der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) in Zeiten von Corona dazu entschieden, seine ursprünglich für den 27. März 2020 schon vorbereitete, dann aber wegen der aktuellen gesundheitspolitischen Empfehlungen zur Bekämpfung einer Ausbreitung des Corona-Virus (CoVID-19) relativ kurzfristig abgesagte Mitgliederversammlung, am 02. Oktober 2020 nachzuholen.

Unter aktuellen Beschränkungen der Corona-Schutzverordnung NRW ist dann aber auch immer noch nicht an eine normale Durchführung der Versammlung an gewohntem Ort zu denken.

"Zur größtmöglichen Beachtung der auch noch auf lange Zeit besonders wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln, hat sich der NTV-Vorstand deshalb entschieden, die diesjährige Mitgliederversammlung am 02. Oktober 2020 in der Sporthalle Am Waldschlößchen durchzuführen!", so NTV-Pressesprecher Ulrich Löhe.

Konkreter Termin ist Freitag, der 02. Oktober 2020, ab 19.00 Uhr. Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung können an diesem Abend auf der großen Tribüne in der Halle Platz nehmen und dabei ausreichend Abstand zueinander halten. Von hier können dann die Tagesordnung und die von der Vereinsführung auf der Sportfläche der Halle präsentierten Rechenschaftsberichte, problemlos und ebenfalls mit ausreichend Abstand verfolgt werden.

Einer in den Mitgliederversammlungen der Vergangenheit eigentlich immer ganz besonders beliebte Tagesordnungspunkt - das gemütliche Beisammensein zum Ende der Veranstaltung - muss in diesem Rahmen und unter den aktuellen Corona-Bedingungen dann am 02. Oktober 2020 aber leider ausfallen.

Alle Besucher dieser ungewöhnlichen NTV-Mitgliederversammlung 2020 werden gebeten, mindestens beim Betreten und Verlassen der Halle, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Desinfektionsspender stehen bereit und können genutzt werden, allgemeine Hygiene- und Abstandsreglungen zum Schutz aller Anwesenden sollten angemessen beachtet werden.