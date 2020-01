Gewinner beim Postkartenbingo.

Am 07.Januar beim Bingo in Tönisheide wurden auch die Gewinner vom Postkartenbingo ermittelt. Seit November bis Ende Dezember konnte man eine Postkarte mit 10 Zahlen aus 75 an Lothar Jäger schicken und nun stehen die Gewinner fest.

1. Rosemarie Gerecke aus Velbert

2. Renate Harke aus Tönisheide

3. Ruth Siepert aus Wülfrath

4. Renate Harke aus Tönisheide

5. Martina Wagner aus Wermelskirchen