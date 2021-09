Wie erstmalig im vergangenen Jahr, hat sich der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) auch im Jahr 2021 dazu entschieden, seine satzungsgemäß vorgeschriebene Mitgliederversammlung in Zeiten von Corona erneut an eher ungewöhnlichem Ort durchzuführen. Um den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besser gerecht werden zu können, findet die nächste Mitgliederversammlung des NTV am Freitag, dem 01. Oktober 2021, ab 19.00 Uhr, dann schon zum zweiten Mal in Folge, in der Nevigeser Sporthalle am Waldschlösschen statt.

Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung werden dann an diesem Abend wieder auf der großen Tribüne der Halle Platz nehmen und dabei ausreichend Abstand zueinander halten. Von hier können dann trotzdem die Tagesordnung und alle von der Vereinsführung auf der Sportfläche der Halle präsentierten Vorträge und Rechenschaftsberichte problemlos und ebenfalls mit ausreichend Abstand zu den Vortragenden verfolgt werden.

Ein in den Mitgliederversammlungen der Jahre vor Corona eigentlich immer ganz besonders beliebter Tagesordnungspunkt - das gemütliche Beisammensein zum Ende der Veranstaltung - muss dann leider auch im Rahmen der diesjährigen Versammlung wieder einmal ausfallen.

Alle Besucher der NTV-Mitgliederversammlung 2021 werden wiederum gebeten, mindestens beim Betreten und Verlassen der Halle, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Desinfektionsspender stehen bereit und können genutzt werden. auch alle allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsreglungen zum Schutz der Anwesenden sollten von jedermann angemessen beachtet werden.