Im März dieses Jahres musste sie wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der gerade erst beginnenden Corona-Pandemie (CoVID-19) sehr kurzfristig abgesagt werden. Am Freitagabend, dem 02. Oktober 2020, wurde die Mitgliederversammlung des Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) aus Gründen der weiterhin erforderlichen Gesundheitsvorsorge an einem ungewöhnlichen Versammlungsort nachgeholt. So hatte der NTV seine Mitglieder für den Freitagabend ab 19.00 Uhr in die Nevigeser Sporthalle am Waldschlösschen eingeladen, um dort, unter Gewährleistung der weiter erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln in Corona-Zeiten, die von der NTV-Vereinssatzung einmal jährlich vorgeschriebene Mitgliederversammlung durchzuführen.

An mehreren Tischen auf der großen Sportfläche der Halle erwarteten Vorstand und Abteilungsleitungen die geladenen Mitglieder des Vereins, welche auf der Tribüne ausreichend Platz und Abstand zueinander fanden, um der Tagesordnung der Versammlung zu folgen. Hierbei gab es dann auch wirklich überhaupt keine "Platzprobleme", denn insgesamt nur 44 Gäste folgten der Einladung.

Die übliche Tagesordnung der Vereinsversammlung konnte dann auch sehr schnell abgearbeitet werden. Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch den NTV-Vorsitzenden Thomas Stockter und Feststellung der Beschlussfähigkeit, gedachte man in einer Schweigeminute allen im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern. Danach wurden die Abteilungs-, Kassen- und Geschäftsberichte vorgetragen und genehmigt, dem Vereinsvorstand und der Kassenführung Entlastung erteilt, und schließlich auch der Haushaltsplan des schon laufenden Geschäftsjahres genehmigt.

Turnusmäßige durchgeführte Wahlen blieben anschließend ohne Überraschungen. Einstimmig gewählt wurden:

Jugendwartin: Maike Brummelman

Sozialwartin: Nicole Seidler

Abteilungsleitung Turnen: Barbara Ristow

Abteilungsleitung Handball: Frank Hanet

Zum Ältestenrat: Barbara Brass

Kassenprüferin: Gerda Spielmann

Zum Abschluss fanden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften von 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren statt. An diesem Abend anwesend und deshalb persönlich geehrt wurden Karl-Friedrich Peitsch (40 Jahre im Verein); Brunhilde Karaseck, Annemarie Polten und Bernd Wachendorf (alle drei 50 Jahre im Verein); Klaus Müller (60 Jahre im Verein) und Hans-Emil Kromberg (70 Jahre Mitglied im NTV). Weitere neun langjährige Mitglieder erhalten in den nächsten Tagen Glückwünsche und Urkunde mit der Post.

Damit endete die NTV-Versammlung an ungewohntem Ort auch schon gegen 19.45 Uhr. Der sonst immer sehr beliebte letzten Tagesordnungspunkt einer jeden NTV-Mitgliederversammlung der Vergangenheit - das gemütliche Beisammensein - musste unter den aktuellen Corona-Bedingungen an diesem Abend leider ausfallen.