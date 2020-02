Öffentliches Gesellschaftsschießen am 9. Februar 2020

Das Königspaar des Hardenberger Schützenvereins 1656 e. V., Sebastian II. und Janette I., laden zusammen mit ihrem Königshof alle Interessierten für Sonntag, 9. Februar 2020 zum öffentlichen Gesellschaftsschießen ein. In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr besteht für alle die Möglichkeit, ihr Talent als Schützin bzw. Schütze zu testen. Dabei schießen die Damen und Jugendliche ab 12 Jahre mit dem Luftgewehr aufgelegt auf 10m-Entfernung, die Herren schießen mit dem Kleinkalibergewehr aufgelegt auf 50m-Entfernung, aber auch Kinder zwischen 6 und 11 Jahren können mit dem Lichtgewehr die Faszination Schießsport erleben. Und um den Anreiz zu erhöhen, gibt es auch bei der direkt im Anschluss stattfindenden Siegerehrung in jeder Kategorie zwei Preise zu gewinnen. Das Schießen ist so gestaltet, dass auch Ungeübte die Chance habe zu gewinnen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie den Schießsport aus nächster Nähe!

Nähere Informationen zum Hardenberger Schützenverein 1656 e. V. finden Sie auch im Internet unter www.hsv-neviges.de