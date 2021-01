Obwohl dieses Jahr einiges anders läuft und die Sternsinger nicht von Haus zu Haus singend den Segen verteilen und Spenden sammeln dürfen: Untätig sind die Kinder in Neviges nicht!

Seit einigen Wochen werden im katholischen Kindergarten, in der Sonnenschule, von den Kommunionkindern und von den Messdienern und einigen anderen Kindern fleißig Butterbrot-Tüten bemalt und gestaltet.

Einzigartige Verpackungen

Diese einzigartig designten Verpackungen werden dann vom Orga-Team befüllt - mit Infomaterial des Kindermissionswerkes, selbst-gestalteten Flyern/Postkarten sowie Überweisungsträgern der Pfarrgemeinde und natürlich mit einem Segensaufkleber.

Tüten werden verteilt

Diese Segens-Tüten werden dann von den Sternsingern am Samstag, 9. Januar, in die Briefkästen geworfen. Die Haushalte erhalten so den für viele so wichtigen Segensspruch und es gibt die Möglichkeit zu spenden - durch Überweisung oder Abgabe einer Barspende im katholischen Pfarrbüro. Möglich ist auch, das Orga-Team per E-Mail an sternsinger-neviges@gmx.de zu informieren, vorbereitete Spenden werden dann gerne abgeholt und weitergeleitet.

Man sieht: Corona legt zwar Einiges lahm, aber die Sternsinger in Neviges lassen sich davon nicht beirren und sind emsig aktiv.

Bitte anmelden

Die Haushalte, die eine Segens-Tüte erhalten möchten, sollen sich bitte anmelden unter der bekannten E-Mail-Adresse sternsinger-neviges@gmx.de oder unter der Rufnummer 02053/5032658.