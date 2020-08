In Zeiten von Corona leben wir alle unter ungewöhnlichen Bedingungen. Und jeder von uns, so auch der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV), musste deshalb schon ungewohnte und oft auch ungewöhnliche Entscheidungen treffen. So kam im NTV nicht nur lange Zeit das komplette Sportangebot zum Erliegen. Vielmehr mussten bisher auch schon zahlreiche Vereinsveranstaltungen ausfallen. Darunter auch die Mitgliederversammlung des Vereins, die traditionsgemäß eigentlich immer im Frühjahr und damit zum Beginn eines Sportjahres terminiert wird. Und 2020 war die wichtigste Vereinsveranstaltung bereits für den 27. März geplant und vorbereitet, als sie Mitte März, aufgrund der gesundheitspolitischen Empfehlungen zur Bekämpfung einer Ausbreitung des Corona-Virus (CoVID-19), relativ kurzfristig abgesagt werden musste.

Doch mit den aktuell gelockerten Beschränkungen der Corona-Schutzverordnung NRW ist nun endlich wieder an eine Durchführung der von der Vereinssatzung jährlich vorgeschriebenen NTV-Mitgliederversammlung noch vor Ende des Jahres zu rechnen.



Doch damit kommen wir wieder zu den ungewöhnlichen Entscheidungen:



"Zur größtmöglichen Beachtung der auch noch auf lange Zeit besonders wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln, hat sich der NTV-Vorstand aktuell entschieden, die diesjährige Mitgliederversammlung nicht an gewohntem Ort, sondern in der Sporthalle Am Waldschlößchen durchzuführen!", so Pressesprecher Ulrich Löhe.

Neu geplanter Termin ist Freitag, der 02. Oktober 2020, ab 19.00 Uhr.

Besucher der Veranstaltung können dort auf großer Tribüne Platz nehmen und dabei ausreichend Abstand zueinander halten. Von hier kann man der Tagesordnung und den von der Vereinsführung auf der Sportfläche der Halle präsentierten Rechenschaftsberichten, problemlos und ebenfalls mit ausreichend Abstand folgen. Der bisher eigentlich immer noch wichtigste Tagesordnungspunkt früherer Mitgliederversammlungen - das gemütliche Beisammensein zum Ende der Veranstaltung - muss in diesem Rahmen und unter den aktuellen Corona-Bedingungen dann aber leider ausfallen.

Selbstverständlich wird der Verein auch zeitnah und rechtzeitig vor dem Termin am 02. Oktober, noch einmal hier und über die Homepage des Vereins (www.nevigesertv.de) an diesen Termin erinnern und wiederholt dazu einladen. Doch schon heute möchte der NTV dafür sorgen, dass dieser wichtige Vereinstermin und der ungewohnte Tagungsort bereits rechtzeitig bekannt und eingeplant, die Veranstaltung am 02. Oktober hoffentlich zahlreich besucht werden wird.

Alle Besucher der Mitgliederversammlung 2020 werden aber auch heute schon gebeten, mindestens beim Betreten und Verlassen der Halle, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vorhandene Desinfektionsspender sollten genutzt, allgemeine Hygiene- und Abstandsreglungen zum Schutz aller angemessen beachtet werden.