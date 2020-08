Nachdem zunächst am 11. Mai 2020 unter Beachtung der Coronaschutzverordnung ein eingeschränkter Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden konnte, schalten die Hardenberger Schützen jetzt einen Gang weiter und nehmen auch den Wettkampfbetrieb wieder auf.

Bereits am 8. August findet das vereinsinterne 23. Axel-Freitag-Pokalschießen für Großkaliberschützen statt. Zudem haben die Hardenberger Schützen für den 29. August die Sportfreunde aus Solingen-Mangenberg zum traditionellen Großkaliber-Freundschaftswettkampf eingeladen. In der Hoffnung, dass es zu keinem erneuten Lockdown kommt, wurden auch die Vereinsmeisterschaften 2021 für die Monate September/Oktober 2020 geplant. Hierfür können sich alle Vereinsmitglieder noch bis zum 3. September anmelden.

Aber auch im Traditionsbereich tut sich etwas: So versammeln sich die Hardenberger Schützenfrauen am Freitag, 7. August zu ihrem ersten Frauentreffen nach der Corona-Pause, in der Hoffnung, dies ab jetzt wieder jeden ersten Freitag im Monat zu tun.

Alle Veranstaltungen finden im Schützenhaus an der Elberfelder Straße 145 in Neviges sowie selbstverständlich unter Einhaltung der jeweils aktuell gültigen Coronoschutzverordnung statt.

Alle Informationen rund um die Hardenberger Schützen finden Sie auch im Internet unter www.hsv-neviges.de.