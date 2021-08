Die Vollversammlung der IHK Düsseldorf hat Walter Stemberg, Inhaber des Restaurants „Haus Stemberg“ in Velbert-Neviges, mit der Goldenen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Die IHK würdigte damit insbesondere das ehrenamtliche Engagement des erfolgreichen Gastronoms, der seit über 40 Jahren im IHK-Prüfungsausschuss für Köche aktiv ist und dessen Vorsitz er seit 22 Jahren innehat. Darüber hinaus ist Walter Stemberg seit 1995 Mitglied des IHK-Ausschusses Velbert. In der Zeit von 1995 bis 2011 war er Mitglied der IHK-Vollversammlung.

IHK-Präsident Andreas Schmitz würdigte das Engagement von Walter Stemberg mit den Worten: „Sie, lieber Herr Stemberg, stehen wie kein anderer in unserer Region für Kochkunst in Perfektion, für Service, Kreativität und für Innovationen in Küche und Gastronomie. Noch im vergangenen Jahr wurden Sie vom Schlemmer Atlas und vom Gastroführer ,Der große Restaurant & Hotel Guide' zum Gastronomen des Jahres ausgezeichnet. Zudem können Sie sich mit Ihrem Team über einen Michelin-Stern und die hohe Gault-Millau-Bewertung von 17 Punkten und drei Hauben freuen - um nur einige Auszeichnungen zu nennen.“

Er begeistert andere für die Kochkunst

Stemberg verstehe es darüber hinaus, auch andere für die Kochkunst zu begeistern, etwa als Fernsehkoch, Buchautor, Kolumnist und Experte mit Auftritten und Beiträgen in Funk und Fernsehen. „Damit“, so Schmitz weiter, „meine ich aber auch, und das ist uns als IHK ein besonderes Anliegen, Ihr Engagement als Ausbilder und Prüfer. Während Ihrer Laufbahn haben Sie Ihr Können an Ihre Auszubildenden weitergegeben. Insgesamt profitierten 44 Köche und Restaurantfachleute von einer Ausbildung im Hause Stemberg. Viele Ihrer Auszubildenden glänzten in den IHK-Abschlussprüfungen mit Bestnoten. Zudem stellten Sie Ihr Restaurant inklusive Küche jahrelang als Prüfungsort zur Verfügung.“

Ausbildung als Herzensangelegenheit

Bereits 1980 berief die IHK Düsseldorf Walter Stemberg als Mitglied in den IHK-Prüfungsausschuss für Köche, dessen Vorsitz er bereits seit 1999 innehat. In den IHK-Prüfungsausschüssen für Restaurantfach- und Hotelfachleute war Walter Stemberg ebenfalls von 2005 bis 2018 engagiert. Schmitz schloss mit den Worten: „Wir sind Ihnen, lieber Herr Stemberg, überaus dankbar, dass Ausbildung für Sie eine wahre Herzensangelegenheit ist, und dass Sie als Ausbilder wie auch als Prüfer junge Menschen fachkundig und motivierend auf dem Weg in den Beruf begleitet haben. Darüber hinaus verstehen Sie sich als Sprachrohr der Unternehmen in Niederberg und als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik. So bringen Sie insbesondere die Interessen des Gastgewerbes im IHK-Ausschuss Velbert ein, dem Sie seit 1995 angehören. Es ist mir daher eine besondere Ehre, Ihre Verdienste mit der Goldenen Ehrenmedaille der IHK Düsseldorf zu würdigen.“