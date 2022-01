Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstag, 25. Januar, gegen 13 Uhr von einem unbekannten Jugendlichen in der Velberter Fußgängerzone geschlagen worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der 37-Jährige hielt sich mit Bekannten in der Velberter Fußgängerzone auf der Friedrichstraße auf Höhe der Hausnummer 131 auf. Aus Richtung Offerstraße kam eine Gruppe Jugendlicher auf den 37-Jährigen zu. Innerhalb der Gruppe soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Ein Jugendlicher hat einen Baseballschläger in der Hand gehalten und den 37-jährigen Velberter ohne jegliche Ankündigung geschlagen. Anschließend sind die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Jugendlichen ein, die ohne Erfolg blieb. Der 37-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt.

Der Gesuchte ist männlich, zwischen 15 und 17 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Der Südländer trug eine schwarze Winterjacke und weiße Sportschuhe.

Die Polizei in Velbert bittet dringend um Hinweise: Wer hat den Angriff ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu dem Täter geben? Die Polizei in Velbert ist jederzeit unter Tel. 02051/946-6110 erreichbar.