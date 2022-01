Zwei Einbrecher sind am Donnerstagabend, 20. Januar, während eines Wohnungseinbruchs in Velbert von den Bewohnern überrascht worden. Die Täter ergriffen sofort die Flucht, eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb leider ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Nordpark in Velbert-Mitte hatten ihre Wohnung gegen 17 Uhr verlassen. Als sie gegen 18.15 Uhr zurückkehrten, beobachteten sie kurz nach dem Öffnen der Wohnungstür zwei Männer. Die Einbrecher liefen aus dem Schlafzimmer in Richtung des Balkons, über diesen sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten die Täter das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Vermutlich gelangten sie über ein gekipptes Fenster ins Innere.

Die beiden Männer werden auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Sie sind 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Ein Täter hatte eine Glatze und trug eine weiße FFP2-Maske, der Andere hatte kurze braune Haare. Beide Täter waren dunkel gekleidet.

Die Polizei in Velbert bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat den Einbruch beobachtet und kann Hinweise zur Identität der Täter machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter Tel. 02051/946-6110 erreichbar.