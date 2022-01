Andrea Volk und Moritz Netenjakob sind unsere nächsten Künstler*in aus dem Bereich Kabarett, die im Februar und März das Publikum in der Vorburg Schloss Hardenberg auf's Beste unterhalten werden.

Andrea Volk war ja bereits mit der ersten Auflage ihrer herrlich gelungenen Bürogeschichten in der Vorburg zu Gast und auch bei der Fortsetzung wird kein Auge trocken bleiben.

Moritz Netenjakob ist kein Unbekannter, ist doch der Grimme-Preisträger und Beststeller-Autor Textlieferant für Sendungen wie „Switch“, „Wochenshow“, „Stromberg“ oder „Pastewka“. Und wer ihn kennt, weiß längst, dass intelligenter Humor und Lachtränen bei ihm zusammen gehören. Das Publikum darf sich freuen auf herrlich skurrile Szenen, die an Loriots beste Klassiker heranreichen.

Eine Absage gibt es allerdings für die geplante Veranstaltung am Valentinstag: die angekündigte Schauspielkomödie "Alte Liebe" fällt aus.

Do. 10.02.2022, 19:00 Uhr Vorburg Schloss Hardenberg

Andrea Volk „Mahlzeit! Büro und Bekloppte“

Geschmeidig wurstelt sich Andrea Volk durch den Büroalltag 4.0: Stets auf der Hut vor Stress, bekloppten KollegInnen und beschrifteten Milchtüten im Abteilungskühlschrank. Da geschieht das Unvorstellbare: Das Change-Management in Kooperation mit so einem dämlichen Virus stellt Volks fröhliche Arbeitswelt auf den Kopf. Der neue Chef trägt einen Dutt, der entpersonalisierte Arbeitsplatz zeigt, dass Hygiene ein dehnbarer Begriff ist und dank Feuchttüchern und Desinfektionssprays sieht es im Büro aus wie im Puff. Der Gruppenausflug zur agilen Schulung bestätigt Volks schlimmste Befürchtungen: Ständig wuselt alles durcheinander und der einzige inoffizielle Ruheraum ist die Toilette. Doch wie lange kann man dortbleiben, ohne dass es die automatisierte Zeiterfassung mit dem Urlaubsanspruch verrechnet? Gott-sei-Dank gibt es die Teeküche, also known as ‚Kommandozentrale‘, in der Frau Volk mit Kollege Meierchen von Human Ressource Management Gegenmaßnahmen ergreift… Und so übt Volk die Work-Life-Balance mit Legosteinen und wirft ganz nebenbei einen Blick auf den Arbeitsmarkt der Zukunft; zwischen Künstlicher Intelligenz und Natürlicher Dummheit.

Ein neues Kabarett-Highlight aus der Feder der Erfolgs-Autorin und Büro-Opfers, bei dem Sie sich wieder fragen werden: „Arbeitet die bei uns?“

Do. 03.03.2022, 19:00 Uhr Vorburg Schloss Hardenberg

Moritz Netenjakob „Das Ufo parkt falsch“

Das Beste und Neueste vom Ein-Mann-Ensemble

Der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor präsentiert seinen perfekten Mix aus brüllend komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren:

● Ufo-Attacke wird von Grönemeyer, Lindenberg und Calmund abgewehrt …

● Fußballreporter erzählt Hänsel und Gretel …

● Blick in die Zukunft: Berliner Runde 2021 …

● Netenjakobs erster und letzter Auftritt auf einer "Damensitzung"…

● Kulturen- Clash: Deutsche Intellektuelle, türkische Fundamentalisten - und sehr viel Alkohol …