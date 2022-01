In der nächsten Vorlesestunde der Zentralbibliothek Velbert am Samstag, 29. Januar, ab 11 Uhr dreht sich alles um Kuscheltiere. Die Bilderbücher von Barbara Molderings und Bernd Sroka zeigen bekannte Situation für Klein und Groß, denn ein heißgeliebtes Kuscheltier hat jedes Kind, und auch Eltern können die Verzweiflung nachempfinden, wenn es einmal verloren geht.



Die Zuhörer können so aktiv an den Geschichten teilhaben und von eigenen Erlebnissen berichten. Zur Vorlesestunde darf jedes Kind sein Lieblingskuscheltier mit in die Bibliothek bringen. Nach dem Vorlesen wird noch eine kleine Überraschung gebastelt, die mit nach Hause genommen werden kann.

Für die begleitenden Erwachsenen gilt die 2G-Regel. Anmeldungen für die kostenlose Teilnahme per E-Mail an stadtbuecherei@velbert.de oder unter Tel. 02051/26-2281.