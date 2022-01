Das Zeugnistelefon steht anlässlich der Zeugnisausgabe am Freitag, 28. Januar, Eltern und Schülern zur Verfügung. Dort können sie rechtliche Fragen klären, zum Beispiel, wenn sie die Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur weiteren Schullaufbahn haben.



Das Zeugnistelefon ist unter Tel. 0211/475-4002 am Montag, 31. Januar, und Dienstag, 1. Februar erreichbar. Jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr stehen Mitarbeiter zur Verfügung. Das Zeugnistelefon steht zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg bereit. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule im Kreis Mettmann ist das Zeugnistelefon unter Tel. 02104/ 99-0 erreichbar.