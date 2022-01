Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten wird am 27. Januar am Gedenkstein für die Opfer des Naziregimes am Offersplatz, Friedrichstraße, um 10 Uhr Blumen niederlegen. Es werden Fakten zur Verfolgung der jüdischen Mitbürger und vieler anderer Opfer mit Bezügen zu Velbert öffentlich gemacht.



Verschwiegen werden sollen auch nicht die Täter, denn am 20. Januar jährt sich auch zum 80. Mal die sogenannte „Wannsee-Konferenz“, bei der die Weichen für die systematische Ermordung von Millionen europäischer Juden und anderer rassistisch verfolgter Menschen gestellt wurden. Schließlich wurde am 30. Januar 1933 Hitler mit Hilfe anderer nationalistischer Kreise und der Schwerindustrie zum Reichskanzler ernannt und damit das Terrorregime der Nazis ermöglicht. Leider muss auch heute noch immer wieder an diese Verbrechen erinnert werden, wie uns die rechtsextremen und neonazistischen Untaten der letzten Zeit drastisch vor Augen führen.