Am 28. Januar von 15 Uhr bis 18 Uhr sowie am 29. Januar von 10 Uhr bis 13 Uhr eröffnet das BkN erneut die Möglichkeit zu persönlicher Beratung und Anmeldung vor Ort in den Räumlichkeiten des Berufskollegs in der Langenberger Straße 120.



Die Beratungs- und Anmeldetage werden unter strenger Einhaltung der 3G- Regeln, der Maskenpflicht und Abstandsgebote stattfinden. Mitzubringen sind das Schüler-Online-Passwort, ein Lebenslauf sowie die letzten zwei Zeugnisse.

Traditionell begehrt sind die Plätze in der Höheren Handelsschule sowie der Höheren Berufsfachschule für Technik. Viel Zuspruch erfahren außerdem die Abendakademien für Wirtschaft und Technik.

Alternativ zur persönlichen Beratung bietet das BkN erneut eine digitale Beratung an. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://bkn.berufskolleg-niederberg.de/.