Konkrete Zeugenhinweise auf eine Trunkenheit eines Audi-Fahrers erhielt die Velberter Polizei am Montagabend, 25. Oktober, gegen 20.15 Uhr, die daraufhin den schwarzen Audi A3 auf der Kaiserstraße in Velbert stoppte.

Bei einer durchgeführten Kontrolle des 37-jährigen Fahrzeugführers aus Velbert bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheit bei einem durchgeführten Alkoholtest sehr eindeutig. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,1 mg/l an, was einem Wert von rund 2,2 Promille entspricht. Daraufhin leitete die Velberter Polizei ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in den Räumen der Velberter Polizeiwache durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Einsatzkräfte gegen den

Willen des Mannes.

Widerstand und Beleidigungen

Während der polizeilichen Maßnahmen steigerte sich der 37-Jährige fortlaufend in Wut und Aggressionen. Er begegnete den polizeilichen Maßnahmen mit körperlichem Widerstand, außerdem bedrohte und beleidigte er die polizeilichen Einsatzkräfte auf übelste Art und Weise. Auch hierzu wurden Strafanzeigen gegen den Velberter gefertigt. Zwecks Verhinderung weiterer Straftaten und Eskalationen wurde der 37-Jährige deshalb zur Ausnüchterung dem Velberter Polizeigewahrsam zugeführt, welches er erst am frühen Dienstagmorgen wieder verlassen konnte. Das weitere Führen

führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm dabei bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.