Am Sonntagabend (6. Dezember) kam es gegen 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kettwiger Straße in Velbert. Nach Zeugenangaben befuhr der Fahrer eines SUV die Kettwiger Straße in Richtung Werdener Straße. Unmittelbar hinter der rechtsseitigen Einmündung zur Paracelsusstraße überfuhr er eine mittig angelegte Verkehrsinsel und touchierte daraufhin zunächst ein Verkehrszeichen und anschließend einen Baum. Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Die Beamten sicherten Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Modell der Marke Audi handeln könnte. Der entstandene Schaden auf der Verkehrsinsel wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

