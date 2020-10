Am frühen Samstagabend des 10. Oktober gegen 17.15 Uhr kam es zu einem Containerbrand an der Schillerstraße, Ecke Goethestraße. Zeugen hatten zunächst drei Jugendliche beobachtet, die sich an dem großen Altpapiercontainer zu schaffen machten. Kaum hatten sich die drei Jungen vom Container in Richtung Schillerstraße entfernt, stieg aus diesem Container auch schon Rauch auf. Die hinzugerufene Nevigeser Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Die drei tatverdächtigen Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, ca. 15 Jahre alt, bekleidet mit überwiegend dunkler Joggingbekleidung - einer trug eine auffällige rot-, blau- und weißfarbige Jogginghose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Tel. 02051/946-6110, entgegen.