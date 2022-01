Mehrere Cannabispflanzen, Verkaufsutensilien und Waffen entdeckte die Polizei im Rahmen eines Einsatzes in Velbert-Birth am Mittwoch, 5. Januar, gegen 23.15 Uhr in einer Wohnung in Velbert-Birth. Weil eine 19-Jährige Velberterin die Beamten während des Einsatzes körperlich angriff, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Wegen einer Ruhestörung wurden Beamte der Wache Velbert zu einem Mehrfamilienhaus (Brehmstraße) in Velbert-Birth gerufen. Nachdem die Bewohner der betroffenen Wohnung erst nach mehrfacher Aufforderung die Tür öffneten, nahmen die Polizisten starken Cannabis-Geruch war.

Velberterin unter Einfluss von Drogen

Eine junge Frau, die 19-jährige Bewohnerin der Wohnung, versuchte gewaltsam die Tür wieder zu schließen und stieß eine Beamtin weg. Die 19-Jährige leistete weiteren Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Sie musste auf dem Boden fixiert werden. Zwei Beamtinnen wurden dabei leicht verletzt, bleiben aber dienstfähig.

Nachdem der 29-jährige Bewohner der Wohnung die Beamten schließlich in die Wohnung ließ, stellten sie dort mehrere Cannabispflanzen in einem professionellen Anbauzelt mit Lampen fest. Außerdem fanden sie verschiedene Verkaufsutensilien, Schreckschusswaffen, eine Machete und Messer.

Illegaler Handel mit Cannabis

Gegen den 29-jährigen Velberter wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis ermittelt.

Zur Polizeiwache in Velbert gebracht

Die 19-jährige Velberterin wurde in Gewahrsam genommen und zur Wache Velbert gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Eine Anzeige wegen des Angriffes auf Vollstreckungsbeamte wurde gefertigt.