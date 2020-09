Velbert. In der Nacht zu Samstag, 19. September, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu mehreren brennenden Müllcontainern auf einem Parkplatz an der Poststraße in Velbert gerufen. Auch mehrere Zeitschriften brannten, die in einer nahegelegenen Bushaltestelle abgelegt waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände absichtlich entstanden sind, und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Anwohnerin meldete Feuer



Das war passiert: Gegen 4.15 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin den Brand von vier Altpapiercontainern auf dem Parkplatz einer Gesamtschule an der Poststraße in Velbert. Dank eines schnellen Eingreifens konnte die Feuerwehr sowohl die brennenden Altpapiercontainer als auch einen entzündeten Zeitungsstapel in der nahe gelegenen Bushaltestelle "Weisenbornstraße" löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden, und leitete ein Strafverfahren ein.ZZe

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert unter Tel. 02051/9466110 in Verbindung zu setzen.