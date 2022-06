Böse Überraschung am Donnerstagmorgen (23.6.) in Velbert: Vor dem großen Schulfest, das heute am Geschwister-Scholl-Gymnasium startet, haben Mitarbeiter einen Diebstahl entdeckt. Anzeige wurde erstattet.

Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag den Getränke- und Kühlwagen aufgebrochen und 35 Kisten Softdrinks (Cola, Limo etc.) abtransportiert. Auf Wasser und Apfelschorle hatten sie offensichtlich keinen Durst, diese Getränke ließen sie stehen.

Einbruch nach 21 Uhr

Der Getränkewagen war erst Mittwochmittag angeliefert und auf dem Schulhof platziert worden. Bis circa 21 Uhr war eine Veranstaltung an dem Gymnasium, so dass der Diebstahl erst danach passiert sein kann. Dazu wurde die Verriegelung des Getränkewagens (Bolzen) aufgebrochen. Aufgrund der Menge an gestohlenen Kisten ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug den Abtransport vornahmen. Die Schule bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Velbert zu melden.

Schulfest findet statt

Das Schulfest soll ab 15 Uhr stattfinden. Am Morgen versuchten Mitarbeiter der Schule, neue Softdrinks zu organisieren.