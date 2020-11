Eine verletzte Autofahrerin, zwei schwerbeschädigte Kleinwagen, ein demolierter Ampelschaltkasten und eine zweistündige Vollsperrung im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend gegenüber der Einfahrt zum ZOB ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 19-jährige Velberterin mit ihrem Opel Corsa gegen 18.30 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rathaus. An der Kreuzung Nedderstraße kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 81-Jährigen Wülfratherin, die die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz befuhr. Durch die Kollision wurde der Corsa über den Gehweg und gegen den Schaltkasten der an der Kreuzung installierten Ampelanlage geschleudert.

Verkehrsunfall mit

eingeklemmter Person

Aufgrund der Meldung "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" rückte die um

18.35 Uhr alarmierte Velberter Feuerwehr mit der hauptamtlichen Wache und einem freiwilligen Löschzug sowie mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug aus. Vor Ort stellte sich kurz darauf heraus, dass alle Insassen die Fahrzeuge eigenständig verlassen konnten.

Die beiden Fahrzeugführerinnen und die beiden Beifahrer aus dem Ford Fiesta - eine 35-jährige Velberterin und ein 29-jähriger Velberter - wurden umgehend vom Rettungsdient erstversorgt beziehungsweise betreut. Die Fahrerin des Opel Corsa wurde anschließend zur weiteren Untersuchung zum Klinikum Niederberg transportiert.

Feuerwehr stellte den

Brandschutz sicher

Währenddessen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel ab und leuchtete die Einsatzstelle für die Unfallermittlungen der Polizei aus. Außerdem wurden zur Sicherung des demolierten Schaltkastens die Technischen Betriebe Velbert (TBV) nachgefordert.

Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Foto: Feuerwehr Velbert

hochgeladen von Maren Menke

Für die Feuerwehr war der Einsatz um kurz nach 20 Uhr beendet. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An beiden Wagen wie auch am Schaltkasten blieb erheblicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe zurück. Die Friedrich-Ebert-Straße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme für rund zwei Stunden zwischen Poststraße und Blumenstraße voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr entsprechend um. Damit war auch der ZOB nicht erreichbar, nachdem dieser bereits amDienstag wegen eines verdächtigen Paktes in einem Linienbus für drei Stunden großräumig abgesperrt war.