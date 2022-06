Messstellen der Kreispolizeibehörde und des Kreises Mettmann sowie der Stadt Velbert werden gemeinsam veröffentlicht. Man findet diese Ankündigungen regelmäßig auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann (https://mettmann.polizei.nrw/).

Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrollieren:

Montag, 4. Juli:

Velbert-Langenberg: Wodanstraße, Heeger Straße

Velbert-Mitte: Siemensstraße, Industriestraße

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Goethestraße

Heiligenhaus: Velberter Straße, Pinner Straße

Ratingen: Mülheimer Straße, Brachter Straße

Mettmann: Meiersberger Straße, Elberfelder Straße

Erkrath: Millrather Weg, Willbecker Straße

Monheim am Rhein: Alfred-Nobel-Straße, Schwalbenstraße

Ratingen - Breitscheid

Dienstag, 5. Juli:

Velbert-Langenberg: Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße

Velbert-Mitte: Am Lindenkamp, Mettmanner Straße

Velbert-Neviges: Wülfrather Straße, Kirchstraße

Heiligenhaus: Hauptstraße, Talburgstraße

Ratingen: Adlerstraße, Speestraße

Mettmann: Düsseldorfer Straße (B7), Wülfrather Straße

Erkrath: Schimmelbuschstraße, Kempener Straße

Monheim am Rhein: Hauptstraße, Rheinufer Straße

Mettmann - Süd

Mittwoch, 6. Juli:

Velbert-Langenberg: Feldstraße, Eichendorffstraße

Velbert-Mitte: Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof

Velbert-Neviges: Kuhlendahler Straße, Siebeneicker Straße

Heiligenhaus: Südring, Nordring

Ratingen: Breitscheider Weg, Alter Kirchweg

Mettmann: Düsseldorfer Straße, Hasseler Straße

Erkrath: Feldheider Straße, Beckhauser Straße

Monheim am Rhein: Krischerstraße, Hauptstraße

Velbert - Nord

Donnerstag, 7. Juli:

Velbert-Langenberg: Looker Straße, Hüserstraße

Velbert-Mitte: Brangenberger Straße, Langenberger Straße

Velbert-Neviges: Am Rosenhügel, Elsbeeker Straße

Heiligenhaus: Langenbügeler Straße, Rheinlandstraße

Ratingen: Homberger Straße, Düsseldorfer Straße

Mettmann: Goethestraße, Teichstraße

Erkrath: Morper Allee, Millrather Weg

Monheim am Rhein: Benrather Straße, Hofstraße

Heiligenhaus - Innenstadt

Freitag, 8. Juli:

Velbert-Langenberg: Vogteier Straße, Voßkuhlstraße

Velbert-Mitte: Von-Humboldt-Straße, Zur Dalbeck

Velbert-Neviges: Milchstraße, Neustraße

Heiligenhaus: Nordring, Langenbügeler Straße

Ratingen: Auf der Aue, Neanderstraße

Mettmann: Gruitener Weg, Herrenhauser Straße

Monheim am Rhein: Lichtenberger Straße, Kapellenstraße

Langenfeld - Mitte

Samstag, 9. Juli:



keine vorgeplanten Messungen

Sonntag, 10. Juli:



keine vorgeplanten Messungen

"BoP" in Velbert

Das neue semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 27. Kalenderwoche an der Nierenhofer Straße in Velbert.

Alle Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer auch an anderen Örtlichkeiten in den Städten im Kreis Mettmann mit Tempokontrollen rechnen.

"Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle überall. Wir messen, damit Sie und andere Menschen gesund nach Hause kommen !", heißt es seitens der Kreispolizeibehörde, der Stadt Velbert und des Kreises Mettmann.