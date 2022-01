Nach einem Hinweis der Steuerfahndung Wuppertal sowie im Rahmen der Amtshilfe fand am Samstag (22. Januar 2022) in Velbert ein gemeinsamer Einsatz der Kreispolizeibehörde Mettmann sowie der Steuerfahndung Wuppertal wegen Verdachts des illegalen Glücksspiels statt.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Wache Velbert und der Polizeisonderdienste verschafften sich gegen 0.20 Uhr Zutritt zu einem Gebäude an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte. Dort trafen sie insgesamt 19 Personen, unter anderem an Spieltischen sitzend, an.

Bei der Flucht verletzt

Einige der Tatverdächtigen versuchten, sich im Haus zu verstecken oder zu flüchten. Ein 54-jähriger Mann aus Düsseldorf verletzte sich bei seinem Fluchtversuch und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei rund 30.000 Euro Bargeld und leitete Strafverfahren wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ein.