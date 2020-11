Brandmelder haben am Sonntag um 13.47 Uhr einen Alarm im Helios Klinikum Niederberg ausgelöst, nachdem bereits am Samstag ein Feuer im Treppenhaus eines achtgeschossiges Wohnhauses gegenüber des Klinikums einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Folge hatte.

Nur Augenblicke nach der Auslösung des Alarms im Klinikum traf als Erstes das am Klinikum stationierte Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) am Brandort ein. Der Fahrer stellte fest, dass in der Damentoilette im Bereich der Eingangshalle ein Papierhandtuchspender in Flammen stand. Mit einem Pulverlöscher gelang es dem Fahrer, das Feuer fast vollständig zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste er die Toilette jedoch verlassen, woraufhin er die Evakuierung der Eingangshalle einleitete.

Räumung der Eingangshalle



Kräfte der Feuerwehr vollendeten die Räumung der inzwischen von Rauchschwanden durchzogenen Halle und löschten - ausgestattet mit Atemschutzmasken - die glimmenden Reste des Handtuchspenders. Mit mehreren Drucklüftern belüfteten sie anschließend die Halle, die angrenzenden Gänge sowie das Untergeschoss, was etwa eine Stunde dauerte.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer zerstörte den Handtuchspender vollständig, Rauch und Ruß verunreinigten den gesamten Sanitärraum. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Ein Brand in einer Toilette im Eingangsbereich des Klinikums löste einen Alarm aus.Feuerwehr Velbert