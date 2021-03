Verkehrsspezialisten der Kreispolizeibehörde Mettmann haben am Montag, 1. März, auf der Nierenhofer Straße in Langenberg im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



Bei ihren Kontrollen hatten die Polizeibeamten insbesondere Motorradfahrer im Fokus, die bei schönem Wetter und in der gerade angelaufenem Saison die beliebten Ausflugsstrecken in Velbert nutzten. Grundsätzlich fällt die Bilanz der Polizei positiv aus, weil sich die allermeisten Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsregeln gehalten haben. Allerdings stellten die Beamten während ihrer zweieinhalbstündigen Kontrolle zur Nachmittagszeit auch 18 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Trauriger Spitzenreiter

Trauriger Spitzenreiter und damit Tagesschnellster war ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Bochum, überschritt der n die Beamten mit 112 Stundenkilometern (km/h) blitzten, erlaubt ist hier jedoch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Nach Abzug der Toleranzgrenze überschritt der 25-Jährige immer noch um 59 Stundenkilometer. Doch nicht nur das: Der Bochumer missachtete auch noch das in diesem Bereich der Nierenhofer Straße geltende Überholverbot.

Fahrverbot, Punkte und Bußgeld

Auf den Motorradfahrer warten nun neben einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg auch ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro. Die Polizei wird auch in Zukunft nicht nur an ihren angekündigten Mess-Standorten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, sondern auch an zusätzlichen Orten.