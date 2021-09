Eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Essen ist am Mittwoch (22. September 2021) bei einem Verkehrsunfall an der Vogteier Straße in Velbert-Langenberg schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Unfallermittlungen war die junge Frau gegen 16.05 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Suzuki über die Vogteier Straße in Richtung Plückersmühle gefahren, als der vor ihr fahrende Fahrer eines VW Caddy wegen einer roten Ampel abbremsen musste. Nach eigenen Angaben war die Motorradfahrerin jedoch kurzzeitig abgelenkt, weil sie auf ihr Navigationsgerät schaute.

Vogteier Straße war gesperrt

Die Motorradfahrerin fuhr dem VW Caddy dabei ins Heck, wodurch die Essenerin zu Boden stürzte. Zeugen alarmierten umgehend einen Rettungswagen, mit dem die schwer verletzte Essenerin in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Dauer der Unfallaufnahme war die Vogteier Straße im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.