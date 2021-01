Ein Kleinwagen brannte am gestrigen Sonntag, 24. Januar, um kurz vor 20 Uhr an der Von-Humboldt-Straße in Birth.



Der neben einer Garage geparkte, abgemeldete Renault stand bei Eintreffen der Feuerwehr Velbert bereits vollständig in Flammen. Ein Trupp konnte unter Atemschutz das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bringen, zu diesem Zeitpunkt war der Wagen jedoch schon vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.