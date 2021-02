Denn es kann ja nicht sein ,das es ein riesigen gesellschaftlichen AUFSCHREI gibt ,wegen des jahrezehnte langen sexuellen MIẞBRAUCH in der katholischen, wie auch evangelische Kirche gibt ,den ich natürlich voll zu stimme.

Jedoch im Fall von der Pädophilie in allen gesellschaftlichen Kreisen,sowie vermehrt im Internet ,dieser Mißbrauch an der Seele der Kleinsten ,kaum gesellschaftliches Feedback bekommt. Denn um die Kleinsten vor Pädophilien zu schützen ,bedarf es unser aller EINSATZ .

Denn Pädophilie ist nicht nur ein Thema ,womit sich die Kirchen befassen sollten .

Denn immer mehr Kinder werden Opfer von Pädophilien.

Sei es männliche oder auch weibliche.

Und seit es die anonymen Internet Chaträume gibt ,in denen Kinder ,schon Babys ,quasi als Ware verkauft werden .

Und sexuell schwerst mißhandelt werden ,liegt es in unser aller VERANTWORTUNG ,diesen Mißbrauch zu bekämpfen.

Denn nicht immer sind es nur die Kirchenmänner die Kinder sexuell mißbrauchen ,sondern oftmals ganz bürgerliche Menschen ,die uns täglich begegnen .

Und der sexuelle Mißbrauch an Kinder,selbst im häuslichen " Schutzraum " ,oftmals von leiblichen Eltern ,Verwandten und Bekannten begangen wird .

Weil in der Privatsphäre kaum jemand etwas mitbekommt und weil heutzutage mit Kinderpornografie soviel Geld gemacht wird ,..

Und so eine "Pädophilien Mafia" entstehen konnte,die mit dem Leid von BABYS und Kleinkinder, ein immer stärkeres Netzwerk des Grauen ,im Durke Netz aufgebaut hat,das den sexuellen Mißbrauch an Kinder mehr und mehr gesellschaftsfähig macht ,sowie die Anbieter immer reicher macht ..

Und das dürfen wir niemals zulassen.

Nicht in den Familien ,Kitas ,Schulen,Jobs, ,Vereinen ,Kirchen ,gesellschaftlichen Miteinander .....

Denn jedes einzelne Kind bedarf unseren Schutz .

Und eine couragierte GESELLSCHAFT ,die gegen jede ART von "MIẞBRAUCH VON SCHUTZBEFOHLENE" ,in dem Fall ,den sexuellen Mißbrauch von KInder,sichtbare Zeichen setzt .

Und die Pädophilie,den Sexuellen Mißbrauch von Kinder " überall dort den Kampf ansagt und sie bekämpft, wo es schon kleinste Anzeichen von Miẞbrauch gibt.

Auch wenn diese sich manchmal vielleicht als falsch herausstellen...

Doch schon jedes abnorme Kuscheln ,jedes intime Täscheln ,kann schon ein erstes Anzeichen von Pädophilie sein .

Und deshalb liegt es,meiner Meinung nach , in der Verantwortung aller empathischen Erwachsenen ,diese Anzeichen sexueller Handlungen an Babys und Kindern frühzeitig zu erkennen ,nachzugehen und ggf. anzuzeigen .

Um all dieKinderseelen, frühzeitig von all den Täter /innen zu schützen, die das Vertrauen der Kleinsten ausnutzen und mißbrauchen , um ihre perversen und pädophilien Abnormalität zu befriedigen.

Oder die der anderen Pädophilien zu befriedigen , um mit deren Abnormalität, viel Geld zu machen.

Eine Abnormalität, die immer mehr Kinderseelen in unserer Zeit tötet.

Und für die wir ,alle ,Menschen in der Gesellschaft, mitverantwortlich sind ,solange wir weiter die Augen verschließen .

Denn Sexueller Mißbrauch von Kinder ist eine schwere Straftat ,die niemals ignoriert werden darf ,sondern die in der Gesellschaft im Focus des Wesentlichen stehen sollte,und die unbedingt ein höheres Strafmaß benötigt ....

Denn jeder Mensch ,der eine Kinderseele tötet,indem er diese unter grausamste Weise mißbraucht und quält ,sollte ,muss ,dafür lebenslang haften.

LEBENSLANG.

Denn es sind Heutzutage eben nicht nur Kirchenmänner, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben.....

Denn anders kann man diesen unfassbaren,grausamen Mißbrauch an den Kleinsten in unserer Gesellschaft kaum definieren .

Und deshalb liegt es an uns ,genauer in die Kinderaugen zu schauen .

Denn in den Augen der Kinder spiegelt sich ihre Seele wieder .

Denn um das BÖSE in unserer Gesellschaft zu bekämpfen ,bedarf es die Mutigen ,die nicht WEGSCHAUEN oder IGNORIEREN,wenn Menschen Leid angetan wird .

Ob große oder kleine Menschen .

Und deshalb...

Bitte schauen auch Sie richtig und genauer hin.

Denn eine zerstôrte Kinderseele, ist kein gebrochenes Bein, das schnell mal wieder heilt ,sondern ein lebenslanges" Leid an Körper ,Seele und Geist ",das die Betroffenen auf ewig begleitet .

Und schmerzliche Narben hinterlässt. Schmerzen, über die sicherlich nur die wenigsten berichten können.

So ,wie die Betroffene heute im Wdr5 .

Deren Leid mich heute zu diesen Artikel motiviert hat.

So wie auch mein eigenes Erlebnis ,das ich als 7 jährige hatte.

Als ein Onkel auch mein kindliches Vertrauen mißbrauchten wollte.

Jedoch hatte ich schon als Kind ein gutes Gespür für Dinge die nicht richtig sind...

Und so habe ich mich selbst vor schlimmeren Misbrauch retten können.

Und vor den Berührungen die abnormal waren und niemals einen Kind gegenüber gerechtfertigt.

Und deshalb liegt es mir am Herzen ,dieses Leid der mißbrauchten Kinder nicht einfach auszublenden .

Denn sie alle brauchen unseren SCHUTZ .

Ilona Silipo/7.2.2021

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/dok5/sexuelle-gewalt-kinderpornografie-gesellschaft-100.html