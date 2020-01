Unbekannte setzten Altpapier und Sperrmüll in Brand

Bisher unbekannte Täter haben am Donnerstag in Velbert Altpapier und Sperrmüll in Brand gesetzt.

Um 20.28 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu gleich mehreren Bränden an der Von-Frauenhofer-Straße in Birth gerufen. Zeugen hatten sowohl den Brand von Sperrmüll, als auch Feuer im Inneren eines abgesetzt davon stehenden Altpapiercontainers bemerkt und den Notruf gewählt.

Gesamtsachschaden von mindestens 800 Euro

Die Velberter Feuerwehr konnte die beiden Brände am Containerstandort neben dem Hochhaus mit der Nummer 2 sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung der Feuer verhindern. Dennoch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 800 Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei besteht kein Zweifel daran, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Velberter Polizei hat darum ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit Feuer eingeleitet. Bisher liegen der Velberter Polizei dabei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Motiv, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert unter Tel. 02051/9466110 jederzeit entgegen.