In Velbert und Heiligenhaus kam es in den vergangen Tagen zu folgenden Unfallfluchten:

Velbert

[/b]Am späten Montagnachmittag, 8. März, gegen 17 Uhr hat der Halter eines weißen 1er BMWs sein Fahrzeug auf der "Konrad-Adenauer-Straße" in Neviges in Höhe der Haus-Nummer 21 abgestellt. Gegen 18 Uhr bemerkte er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe und einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel. Der Anschlussinhaber verweigerte bei einem Rückruf eine Schadensregulierung, sodass der Geschädigte die Polizei informierte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Den am BMW entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter Tel. 02051/9466110 entgegen.

Heiligenhaus

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag, 12. März, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Höseler Straße in Heiligenhaus. Der Fahrer eines roten Opel Meriva hatte sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter Tel. 02056/93126150 entgegen.