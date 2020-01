Eine 31 Jahre alte Frau ist heute Nachmittag auf der Autobahn 535 zwischen Wülfrath und Wuppertal-Dornap tödlich verunglückt. Auch um 22 Uhr ist die A 535 noch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.



Gegen 16.14 Uhr wurde die Feuerwehr Velbert und in der Folge ein Löschzug aus Neviges zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Autos involviert waren, eine Frau in Folge des Unfalls aus ihrem Fahrzeugherausgeschleudert und auf der Gegenfahrbahn von einem entgegenkommenden

Fahrzeug erfasst wurde. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Auch ein Hubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber wurde mit der Personensuche im Umfeld der Unfallstelle beauftragt, da nicht feststand, wie viele Personen sich zumUnfallzeitpunkt in den betroffenen Fahrzeugen befunden haben.

Die Feuerwehr-Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus

und versorgten betroffene Verkehrsteilnehmer.Das DRK, das für die Versorgung der Stauteilnehmer mit Decken und Heißgetränken

angefordert wurde, kam nicht mehr zum Einsatz, da die Polizei den Verkehr vorher

von der Autobahn abgeleitet hatte.

Für die Unfallaufnahme durch die Polizei und die Bergung der Fahrzeuge ist dieA 535 aktuell noch komplett gesperrt.