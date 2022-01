Foto der Woche: Auf der Piste

Angesichts der Jahreszeit denken die meisten beim Wort Piste wohl ans Skifahren. Aber es gibt weitere Pisten. Deshalb widmen wir unser "Foto der Woche" ganz allgemein dem Begriff Piste.



Gestern Morgen waren Teile Nordrhein-Westfalens wieder leicht weiß bepudert. Das bringt Ski- und Wintersportfreunde gleich auf den Gedanken, dass man dringend wieder "auf die Piste" möchte. Tatsächlich steht im Winter die Skipiste im Mittelpunkt. Ich könnte jetzt ins Schwärmen geraten über Abfahrten am Hintertuxer Gletscher (Österreich) oder über den kanadischen Powder-Schnee in Alberta... Aber das führt vom Thema weg. Denn neben der Skipiste gibt es weitere Pisten: Laut Wikipedia bezeichnet der Begriff "einen nicht ausgebauten Verkehrsweg in unwegsamem Gelände" - folglich gehen auch Wanderer und Bergsteiger auf die Piste. In der Luftfahrt bezeichnet Piste Start- und Landebahnen, im Rennsport eine Rennstrecke. Außerdem wird das Ausgehen am Abend, beispielsweise ins Bermuda-Dreieck in Bochum, ebenfalls als "Ich gehe auf die Piste" bezeichnet. Also: viele Möglichkeiten! Ich bin gespannt, was euch zu diesem Thema einfällt.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (15.1.22) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist. Der Gewinner wird am Dienstag nach Teilnahmeschluss unter dem Beitrag in den Kommentaren bekannt gegeben. Außerdem erhält der Gewinner eine Benachrichtigung per Persönlicher Nachricht.

Bitte beachtet auch unsere weiteren Foto-Aktionen:

-> Newswall

-> Dein Lieblingsfoto

Foto der Woche: Auf der Piste