Foto der Woche: Einsam(keit)

Soziale Isolation und Quarantäne, wenig Kontakt zu anderen Menschen, viel zu Hause sein, und wahrscheinlich kommen ab morgen noch Ausgangsbeschränkungen hinzu. Corona macht einsam!

Klar, im Moment empfinden wir das Thema negativ behaftet. Wir denken da direkt an die Menschen in den Seniorenheimen, die keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Ich denke aber auch an leere Fußgängerzonen. Das ungewohnte, menschenleere Bild lässt mich innehalten und zeigt mir mir voller Wucht die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise auf.

Einsamkeit kann auch schön sein

Aber Einsamkeit kann auch etwas Schönes sein. Ich denke da an den langgezogenen Sandstrand, den ich für mich alleine habe. An Touristen-Attraktionen, bei denen ich das Glück hatte, einen extrem schlecht frequentierten Tag erwischt zu haben und statt der üblichen zwei Stunden Wartezeit nach zehn Minuten Zutritt bekommen zu haben.

