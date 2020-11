In dieser Woche wollen wir mal kein Thema für unseren Fotowettbewerb vorgeben, sondern stellen euch eine einfache Frage: Welches ist dein absolutes Lieblingsfoto?

Es kann, muss aber nicht dich selbst zeigen. Es kann auch eine besondere Erinnerung, zum Beispiel an einen wundervollen Urlaub oder an ein geliebtes Haustier, an ein besonderes Fest oder einen Glücksmoment in deinem Leben sein. Eben das Bild, das dir als erstes einfällt, wenn du über dein Lieblingsfoto nachdenkst. Natürlich wäre eine kurze Erläuterung für die Mitleser und die Jury schön, um zu verstehen, warum du gerade dieses Bild so magst. Wir sind gespannt!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (5.12.20) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Dein persönliches Lieblingsfoto