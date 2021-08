Habt ihr eine Unterwasser-Kamera? Die könnte beim Fotothema der Woche durchaus hilfreich sein. Es geht um Fische.

Aber natürlich kann man sie auch im Aquarium durch die Glasscheibe fotografieren, im Teich schwimmend aus der Vogelperspektive, ganz ohne nasse Hände zu bekommen, beim Garen in der Pfanne oder auch fertig zubereitet auf dem Teller. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Haben euch Fische in der Kindheit auch so fasziniert? Die Fähigkeit, unter Wasser leben zu können oder zu schwimmen wie ein Fisch im Wasser - das haben wir uns doch alle schon einmal gewünscht. Taucher erschließen sich die wunderbare Unterwasserwelt ein Stück weit, sehen farbenfrohe Tiere und Pflanzen, die dem Menschen über Wasser verborgen bleiben. Lasst uns eintauchen in dieser wunderbare Welt!

Die Spielregeln



Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (28.8.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Fische