Auf stimmungsvolle St. Martins-Züge, bei denen mit Laternen und Gesang durch die Straßen geschlendert wird, muss in diesem Jahr Corona-bedingt verzichtet werden. Auch in Velbert und Heiligenhaus wurden die beliebten Veranstaltungen rund um den 11. November abgesagt.

Um dennoch für ein licht- und farbenfrohes Bild in Niederberg zu sorgen, sind Bürger dazu aufgerufen, am Abend des 11. November sowie gerne auch an den Tagen davor und danach Lichter und Laternen in die Fenster oder in die Hauseingänge zu stellen. Je größer die Beteiligung, umso schöner wird sich jeweils das Stadtbild in Velbert sowie in Heiligenhaus gestalten. Zudem bietet die Aktion - die auch anderorts umgesetzt wird - einen guten Grund, sich in den ersten Novembertagen einmal einem ausgedehnten Abendspaziergang zu widmen. Selbstverständlich alles unter Einhaltung der Vorgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Fotos einsenden

Ob Kinder oder Erwachsene, ob Lichterketten oder selbstgebastelte Laterne - bringt Niederberg zum Leuchten. Und wer mag, darf gerne ein Foto von besonders gelungenen Lichtblicken in dieser trüben Zeit an redaktion@stadtanzeiger-niederberg.de senden. Die Bilder werden dann veröffentlicht.