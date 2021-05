Foto der Woche: Hochzeiten

Auf Wunsch einer BürgerReporterin widmen wir unser "Foto der Woche" diesmal dem schönen Thema Hochzeiten.

"Ja, ich will." Diese drei magischen Worte markieren den Beginn eines gemeinsamen Lebens. Sie sind Zeichen für die Lieber zweier Menschen, die sich entschlossen haben, den weiteren Weg gemeinsam zu gehen. In der Regel sind Hochzeiten fröhliche Feste, im Idealfall der "schönste Tag im Leben" - zumindest für das Paar. Insbesondere Frauen zelebrieren die Hochzeit. Viele träumten schon als Kind davon, einmal in einem traumhaften Brautkleid auf einer Kutsche zur eigenen Vermählung gefahren zu werden. Aber es gibt natürlich auch andere, weniger romantische Hochzeiten. Etwa am Strand oder in Las Vegas. All das ist Geschmackssache und eine Frage des Geldes. So wurden Hochzeiten vor ein paar Jahrzehnten in der Regel weniger aufwändig gefeiert als heutzutage.

Jetzt hoffe ich auf viele Fotos rund um den "schönsten Tag im Leben", allen voran viele klassische, gerne auch historische Hochzeitsfotos.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (29.5.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

