Habt ihr's gesehen? BürgerReporter Lorenz Henkel-Jürß hat es mit seiner Liebe für Kaugummi-Automaten auf die Titelseite des Gocher Wochenblatts geschafft. Wir finden das Thema spannend und greifen es deshalb in unserem Fotowettbewerb auf.

Mit den Kaugummi-Automaten verhält es sich wie mit vielen anderen Dingen der Vergangenheit. Ihre Zeit scheint langsam, aber sicher abzulaufen. Man sieht sie nicht mehr oft, und wenn, befinden sie sich oft in bedauerlichem Zustand, hat Lorenz festgestellt. "Zu meiner Zeit hingen sie noch an jeder Ecke und in jedem Dorf."

hochgeladen von Miriam Dabitsch

Einmal auf dieses Kindheitsthema aufmerksam geworden, ist er auf die Suche gegangen. Dabei hat er festgestellt, dass es noch ein paar Exemplare in der Umgebung gibt. Noch erstaunlicher: Aus einigen kann man tatsächlich noch Kaugummis ziehen. Redakteur Franz Geib hat einen Betreiber dieser Automaten ausfindig gemacht, der heute noch Kaugummi-Automaten betreibt. Seinen Lebensunterhalt damit verdienen könne er nicht, hat er erzählt. Die ganze Geschichte lest ihr hier.

Jetzt seid ihr gefragt. Zeigt uns Fotos von Kaugummi-Automaten, gerne auch historische. Wir sind gespannt!

Die Spielregeln



Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (30.1.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Kaugummi-Automaten