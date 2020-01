Foto der Woche: Pferde

"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." Der deutsche Schriftsteller Friedrich von Bodenstedt hat diesen bis heute geläufigen Satz geprägt. Er zeigt: Das Pferd wird von vielen Menschen als Freund angesehen.

Von vielen Menschen? Heute besonders von vielen Frauen!

Waren es früher Transport- und Fortbewegungsmittel, mit denen kühne Ritter in die Schlacht zogen, die von tapferen Eroberern gezähmt wurden, so haben Pferde im Interesse der Männer spätestens dann eingebüßt, als der Otto-Motto seinen Siegeszug antrat. Männer, die heute reiten, tun dies zumeist aus Wettbewerbsgedanken. Ihnen geht es darum, sich sportlich mit Kontrahenten zu messen.

Frauen hingegen suchen in Pferden einen unersetzbaren Partner, so schreibt es Prof. Harald Euler von der Uni Kassel in "Warum Frauen Pferde lieben". Ihnen gehe es darum, das Tier zu pflegen und zu umsorgen. Das Reiten wird eher als Erlebnis empfunden, das Frau mit ihrem Schützling teilt.

Aber auch wer nicht reitet oder eine engere Bindung zu einem Pferd hat, erlebt die Tiere in der Regel als sanftmütig. Eine Stute mit ihrem Fohlen auf der Wiese zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (1. Februar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

