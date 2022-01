Foto der Woche: Schlangen

Die einen lieben sie, anderen sind sie nicht geheuer. Aber immer sind sie ein tolles Fotomotiv: Schlangen. Ihnen widmen wir in dieser Woche unseren Fotowettbewerb.

Als ich im vergangenen Sommer in einen bayrischen Badesee abtauchte, machte ich kurze Zeit später große Augen: Vielleicht eineinhalb Meter vor mir schwamm eine Schlange! Diese Begegnung war mir nicht ganz geheuer. Auch wenn ich weiß, dass in Deutschland heimische Rassen nicht gefährlich sind. Im Vergleich zu Schlangen in tropischen Ländern sind die hier heimischen Tiere eher langweilig. Meist sind sie braun oder schwarz, nicht besonders lang und giftig schon mal gar nicht. Um exotische Exemplare zu sehen, bietet sich ein Zoobesuch an. Grüne Mamba, Boa, Klapperschlange oder Felsenpython sind einige beeindruckende Schlangenarten. Zeigt uns in dieser Woche euer schönstes Schlangenfoto!

